Карвел Андерсон продолжит выступать за «Астану»

« » объявила о продлении контракта с защитником Карвелом Андерсоном (32 года, 188 см).

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-23/24, в нем прописана возможность продления на один год.

Американец пополнил состав казахстанского клуба перед «Финалом восьми» Западно-Азиатской Суперлиги, где набирал в среднем 19,4 очка, 3,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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