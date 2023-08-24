Евгений Богачев: «Если бюджет вырастет процентов на 20, это уже станет успехом»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, на каком месте в лиге казанский клуб находится по бюджету, а также реально ли увеличить финансирование.

Бюджеты питерского и московского клубов больше нашего примерно в 2,5 раза. За ними следует «Локомотив-Кубань», а УНИКС лишь четвертый в Лиге ВТБ по объему финансирования. Тем приятнее стала наша уверенная победа в финальной серии.

Если бюджет вырастет процентов на 20, это уже станет успехом. Ведь требовалось сохранить иностранцев и перехватить русских игроков. Для этого я должен быть уверен, что бюджет увеличится.

Вспомните, в прежние годы мы регулярно завоевывали титулы: Еврокубок, Евролига ФИБА, Кубок Североевропейской лиги, три Кубка России. А сколько у нас в копилке серебряных и бронзовых медалей – не сосчитать!

Когда мы подписываем контракт с игроками, то обещаем им премию за первое или второе место. Пришлось все наши финансовые резервы потратить на бонусы. Мы премировали ребят как за выход в финал, так и за золотые медали. Как тот старый еврей в анекдоте: завещал по 100 тысяч долларов жене, сыну, дочери, а потом думает: «Боже, где же я столько денег возьму?!» Так и я просчитался», – рассказал Евгений Богачев.

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