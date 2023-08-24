Джейлен Брансон: «Для меня лично нет такого понятия, как давление. Если я продолжаю упорно работать над собой, давления не существует»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» и сборной США Джейлен Брансон признался, что подходит ко всему с холодной головой.
«Для меня лично нет такого понятия, как давление. Я понял, что если я продолжаю упорно работать над своей игрой, отдавая все силы, давления не существует. Есть разные моменты и ситуации, в которых сложнее, чем в других.
Но моя уверенность исходит от моей трудовой этики. Пока я продолжаю упорно работать и знаю, что каждый день делаю что-то, чтобы стать лучше, никакого давления нет. Думаю, что в команде мы будем полагаться друг на друга, когда такие моменты появятся», – сказал Брансон.
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