Тайрик Эванс может продолжить карьеру в Европе

Лучший новичок-2010, четвертый номер драфта может продолжить карьеру в Европе, пишет журналист IsraelHayom Томер Гивати.

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы .

В прошлом году Эванс получил разрешение от НБА возобновить карьеру, однако команды лиги не проявляют интереса к баскетболисту.

В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Пэйсерс», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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