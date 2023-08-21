Тайрик Эванс может продолжить карьеру в Европе

Теги Индиана НБА Тайрик Эванс Баскетбол

Лучший новичок-2010, четвертый номер драфта Тайрик Эванс может продолжить карьеру в Европе, пишет журналист IsraelHayom Томер Гивати.

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы НБА.

В прошлом году Эванс получил разрешение от НБА возобновить карьеру, однако команды лиги не проявляют интереса к баскетболисту.

В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Пэйсерс», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий