Кайл Винэлез: «Максимально заряжен на предстоящий сезон»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Кайл Винэлез Баскетбол

Новобранец «Автодора» Кайл Винэлез поделился ожиданиями от выступления за саратовскую команду.

«Максимально заряжен на предстоящий сезон. Опыт игры в Единой лиге ВТБ три года назад был одним из лучших в моей карьере. И сейчас, как всегда, у меня только высокие ожидания.

Будем стараться побеждать в каждом матче и финишировать как можно выше», – заявил Винэлез.

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