Кайл Винэлез: «Максимально заряжен на предстоящий сезон»

Новобранец « » поделился ожиданиями от выступления за саратовскую команду.

«Максимально заряжен на предстоящий сезон. Опыт игры в лиге ВТБ три года назад был одним из лучших в моей карьере. И сейчас, как всегда, у меня только высокие ожидания.

Будем стараться побеждать в каждом матче и финишировать как можно выше», – заявил Винэлез.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»