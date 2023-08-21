Кайл Винэлез: «Максимально заряжен на предстоящий сезон»
Новобранец «Автодора» Кайл Винэлез поделился ожиданиями от выступления за саратовскую команду.
«Максимально заряжен на предстоящий сезон. Опыт игры в Единой лиге ВТБ три года назад был одним из лучших в моей карьере. И сейчас, как всегда, у меня только высокие ожидания.
Будем стараться побеждать в каждом матче и финишировать как можно выше», – заявил Винэлез.
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