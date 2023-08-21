Джордан Кларксон подписал контракт с китайским брендом ANTA
Защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон подписал контракт с китайским производителем кроссовок ANTA.
На данный момент сделка действительна только на предстоящий чемпионат мир. Обе стороны работают над тем, чтобы игрок использовал продукцию компании и далее по ходу сезона НБА.
Если сделка будет достигнута, Кларксон присоединится к звездам лиги Клэю Томпсону и Кайри Ирвингу в качестве еще одного представителя ANTA.
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