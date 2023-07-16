Джордан Кларксон поможет сборной Филиппин на ЧМ-2023

Атакующий защитник «Юты» намерен помочь сборной Филиппин на предстоящем чемпионате мира-2023.

Какк пишет Sports Tribune, дата прибытия Кларксона в расположение сборной еще не определена, однако отец защитника, Майк Кларксон, заявил о намерениях сына присоединиться к команде не позднее шести недель до начала соревнования.

мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Филиппины и Япония примут групповой этап.

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