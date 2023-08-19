Тимофей Герасимов: «Надеюсь, «Зенит» добьется поставленных целей и вернет кубок в Питер»

Новобранец « » Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Приехал в Санкт-Петербург во вторник, мы с супругой добрались из Архангельска. Город шикарный, красивый, большой по сравнению с теми, где я раньше бывал. Поэтому и ожидания грандиозные. Хочется прогуляться, сейчас как раз есть время, погода. Будем изучать!

Отдохнуть успел, потому что у нас с «Енисеем» сезон закончился в начале апреля. У меня затем были два сбора с национальной командой, но было время на отдых и перед ними, и после. Поэтому я здорово провел время и хорошо поработал над собой. У меня июнь получился ударным месяцем, а остальное время было просто поддержание физической формы, чтобы не расклеиться и чтобы пузико не выкатилось (улыбается).

Ожидания большие – от команды, от сезона. Надеюсь, что мы добьемся поставленных целей и вернем кубок в Питер», – заявил Герасимов.

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