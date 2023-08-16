«Пэйсерс» подписали негарантированный контракт с Дариусом Макги

Теги переходы Индиана НБА Баскетбол

Разыгрывающий Дариус Макги (24 года, 175 см) подписал негарантированный контракт с «Индианой» и примет участие в тренировочном лагере команды.

В прошлом сезоне Макги выступал за Университет Либерти, набирая 23,3 очка в среднем за матч.

Защитник сыграл два матча за «Пэйсерс» в Летней лиге этого года, набирая в среднем 6,5 очка и 2,0 передачи за 12,8 минуты.

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