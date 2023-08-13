Аллен Айверсон пришел на церемонию в пиджаке с третьим номером и фамилией «Уэйд» на спине

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Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Двукратный MVP Аллен Айверсон пришел на мероприятие в пиджаке, оформленном под игровую майку легенды «Хит»: с третьим номером и фамилией «Уэйд» на спине.

«Мы постоянно говорим о [Майкле] Джордане. Мы говорим о Леброне [Джеймсе], мы говорим о Кобе [Брайанте]. Мы не говорим об Эй-Ай. Он один из великих. Так что я благодарен, что он согласился представить меня на церемонии», – сказал Уэйд днем ранее.

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