Аллен Айверсон представит Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы

Теги Аллен Айверсон Дуэйн Уэйд НБА Зал славы Баскетбол

Легенда НБА Аллен Айверсон будет представлять трехкратного чемпиона лиги Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита 2023 года.

Церемонии чествования новых членов Зала славы пройдут 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.

В этом году в Зал славы будут включены Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль, Тони Паркер, Грегг Попович, Бекки Хэммон, Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэйр, Дэвид Хиксон, Джин Бесс и женская олимпийская сборная США-1976.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chiscuid
Неожиданно, а как же братья из великого трио Майами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Белов
Айвер Алленьсон....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий