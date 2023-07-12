Аллен Айверсон представит Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы

Легенда НБА Аллен Айверсон будет представлять трехкратного чемпиона лиги на церемонии включения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита 2023 года.

Церемонии чествования новых членов славы пройдут 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.

В этом году в Зал славы будут включены Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль, Тони Паркер, Грегг Попович, Бекки Хэммон, Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэйр, Дэвид Хиксон, Джин Бесс и женская олимпийская сборная США-1976.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?