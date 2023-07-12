Аллен Айверсон представит Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы
Легенда НБА Аллен Айверсон будет представлять трехкратного чемпиона лиги Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита 2023 года.
Церемонии чествования новых членов Зала славы пройдут 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.
В этом году в Зал славы будут включены Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль, Тони Паркер, Грегг Попович, Бекки Хэммон, Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэйр, Дэвид Хиксон, Джин Бесс и женская олимпийская сборная США-1976.
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