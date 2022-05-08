В новом контракте Роберта Ковингтона с «Клипперс» нет ограничений на обмен

могут обменять в любое время по условиям нового соглашения, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.

31-летний игрок официально подписал двухлетнее продление контракта с калифорнийской командой. За следующие два сезона он заработает 24 миллиона долларов.

С заключением этого контракта предполагаемый налог на роскошь клуба увеличился с 17,8 млн до 54,9 млн долларов.

Ковингтон перешел в «Клипперс» перед дедлайном этого года. В 25 матчах за команду он набирал в среднем 10,5 очка, 5 подборов и 1,2 перехвата при 44,8% трехочковых.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев