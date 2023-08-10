Бено Удрих стал главным тренером фарм-команды «Милуоки»

Теги Милуоки Бено Удрих НБА G-лига Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Бено Удрих назначен новым главным тренером команды G-лиги «Висконсин», которая является фарм-командой «Милуоки».

В прошлом сезоне 41-летний словенский специалист работал ассистентом главного тренера в G-лиге, ассистентом «Пеликанс» и профессиональным скаутом «Хоукс».

Удрих отыграл в НБА 13 сезонов, два из которых – за «Милуоки» (2011–2013). С 2004 по 2007 год защитник выступал за «Сан-Антонио», завоевав с командой два титула чемпиона (2005, 2007). 27 ноября 2021-го Удрих официально объявил о завершении карьеры.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mvp-24
Легенда автодора)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий