Бено Удрих стал главным тренером фарм-команды «Милуоки»

Двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» назначен новым главным тренером команды G-лиги «Висконсин», которая является фарм-командой «Милуоки».

В прошлом сезоне 41-летний словенский специалист работал ассистентом главного тренера в G-лиге, ассистентом «Пеликанс» и профессиональным скаутом «Хоукс».

Удрих отыграл в 13 сезонов, два из которых – за « » (2011–2013). С 2004 по 2007 год защитник выступал за «Сан-Антонио», завоевав с командой два титула чемпиона (2005, 2007). 27 ноября 2021-го Удрих официально объявил о завершении карьеры.

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