Кассиус Робертсон будет выступать за «Валенсию»

Атакующий защитник Кассиус Роберстон (29 лет, 191 см) перешел в «Валенсию», информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне канадец выступал за испанский «Обрадойро», который завершил сезон на 11-й строчке.

В 25 матчах чемпионата Робертсон набирал в среднем 17,4 очка, 2,3 передачи и 2,2 подбора при 40,6% реализации 3-очковых.

Защитник вошел в расширенный состав канадской сборной на предстоящий ЧМ-2023.

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