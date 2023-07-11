Игорь Кочарян: «Появление команды МБА в Суперлиге – важный шаг для нашей системы»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал, что появление фарм-команды в Суперлиге поспособствует тому, чтобы клубные воспитанники в какой-то момент составили костяк основного состава.

«Появление команды в Суперлиге – важный шаг для нашей системы. Главной задачей новой команды будет развитие молодых игроков. Потому что именно молодыми и перспективными ребятами она и будет комплектоваться. Хотим, чтобы через несколько лет те игроки, которые будут играть в Суперлиге, смогли составить конкуренцию в лиге ВТБ.

После того, как появилась команда Суперлиги, конструкция клубной системы обрела окончательную форму. Теперь она по-настоящему фундаментальная. Верим, что она будет работать и давать игроков самого высокого уровня», – рассказал Кочарян.

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