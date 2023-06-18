Кенни Уильямс и Элайджа Митру-Лонг продолжат карьеру в «Перистери»

« » объявил о заключении соглашений с защитниками Кенни Уильямсом (26 лет, 193 см) и Элайджей Митру-Лонгом (26 лет, 187 см).

Оба игрока провели прошедший сезон в чемпионате Греции: в и « » соответственно.

Уильямс набирал в среднем 11,5 очка, реализуя 37% бросков из-за дуги.

Показатели Митру-Лонга: 10,1 очка и точность 3-очковых в 40%.

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