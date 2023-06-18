Кенни Уильямс и Элайджа Митру-Лонг продолжат карьеру в «Перистери»
«Перистери» объявил о заключении соглашений с защитниками Кенни Уильямсом (26 лет, 193 см) и Элайджей Митру-Лонгом (26 лет, 187 см).
Оба игрока провели прошедший сезон в чемпионате Греции: в АЕКе и «Арисе» соответственно.
Уильямс набирал в среднем 11,5 очка, реализуя 37% бросков из-за дуги.
Показатели Митру-Лонга: 10,1 очка и точность 3-очковых в 40%.
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