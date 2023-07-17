36 очков Ди Джей Стюарда помогли «Филадельфии» обыграть «Новый Орлеан» в матче Летней лиги

Незадрафтованный выпускник университета Дьюк Ди Джей Стюард стал самым результативным игроком матча Летней лиги « » – « » (114:117).

Стюард оформил 36 очков, 6 передач, 5 подборов и перехват.

За 28 минут на площадке разыгрывающий «Сиксерс» попал 13 из 20 (5 из 10 трехочковых) с игры и 5 из 6 со штрафной линии.

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