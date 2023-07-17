36 очков Ди Джей Стюарда помогли «Филадельфии» обыграть «Новый Орлеан» в матче Летней лиги

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА видео Летняя лига НБА Ди Джей Стюард Баскетбол

Незадрафтованный выпускник университета Дьюк Ди Джей Стюард стал самым результативным игроком матча Летней лиги НБА «Новый Орлеан» – «Филадельфия» (114:117).

Стюард оформил 36 очков, 6 передач, 5 подборов и перехват.

За 28 минут на площадке разыгрывающий «Сиксерс» попал 13 из 20 (5 из 10 трехочковых) с игры и 5 из 6 со штрафной линии.

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