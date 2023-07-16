«Партизан» отдаст Тристана Вукчевича в аренду в «Перистери». Серб играет в Летней лиге НБА за «Вашингтон»

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«Партизан» может расстаться с тяжелым форвардом Тристаном Вукчевичем (20 лет, 208 см), если бигмэн не получит предложение от «Вашингтона» в НБА.

В данный момент серб выступает в Летней лиге за «Уизардс». Он принял участие в 4 матчах, набирая 11,8 очка и 6,5 подбора при 38% реализации с игры.

Как информирует журналис Сотирис Ветакис из Live Sport, если Вукчевич вернется в Европу, «Партизан» отдаст форварда в аренду в греческий «Перистери». Ростер белградской команды на следующий сезон уже сформирован.

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