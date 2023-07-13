«Нападение выигрывает титулы». Кевин Дюрэнт не согласился с болельщиком, что игра в обороне важнее

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт пообщался с болельщиками на своей странице в соцсети.

Пользователь написал: «В командных видах спорта есть поговорка, что нападение делает рейтинги, а защита выигрывает чемпионства».

Дюрэнт парировал: «Нападение выигрывает титулы, брат».

Ранее «Санз» усилили бэккорт звездным защитником Брэдли Билом.

Другой юзер ответил: «Хит» дошли до финала из-за своей элитной игры в обороне. Подумай, КД»

Форвард нашел объяснение: «Я бы сказал, что резкий прирост в точности 3-очковых стал главной причиной, почему они вышли в финал».

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4 комментария

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Олег Бугайчук
Переходы в суперкоманды выигрывают титулы - добавил Дюрант
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Сергей Орлов
Титулы выигрывает баланс одного и другого.
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Temer
Лиллард, кстати, отреагировал на твит КД смайликами: 🤣🤣
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AEZAKMI228
ментально кд карлан жесткий
0
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