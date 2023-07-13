«Нападение выигрывает титулы». Кевин Дюрэнт не согласился с болельщиком, что игра в обороне важнее
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт пообщался с болельщиками на своей странице в соцсети.
Пользователь написал: «В командных видах спорта есть поговорка, что нападение делает рейтинги, а защита выигрывает чемпионства».
Дюрэнт парировал: «Нападение выигрывает титулы, брат».
Ранее «Санз» усилили бэккорт звездным защитником Брэдли Билом.
Другой юзер ответил: «Хит» дошли до финала из-за своей элитной игры в обороне. Подумай, КД»
Форвард нашел объяснение: «Я бы сказал, что резкий прирост в точности 3-очковых стал главной причиной, почему они вышли в финал».
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