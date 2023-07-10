Команды НБА просмотрят Айзейю Томаса в Лас-Вегасе
Свободный агент Айзейя Томас проведет закрытую тренировку, которую смогут посетить скауты команд НБА.
Просмотр пройдет в Лас-Вегасе в понедельник.
Томас последний раз играл в НБА в сезоне-21/22. Большую часть розыгрыша он провел в составе «Шарлотт», набирая в среднем 8,0 очка и 1,4 передачи.
34-летний баскетболист ранее неоднократно заявлял о желании вернуться в НБА.
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