Кэйсон Уоллес попал 6 трехочковых и набрал 20 очков в матче Летней лиги против «Далласа»

Теги Даллас НБА видео Оклахома-Сити Летняя лига НБА Кэйсон Уоллес Баскетбол

Десятый номер драфта Кэйсон Уоллес помог «Оклахоме» взять верх над «Далласом» (91:80) в матче Летней лиги НБА.

Уоллес отметился 20 очками и двумя перехватами.

За 26:59 на площадке защитник реализовал 7 из 15 с игры, шесть из которых были трехочковыми (10 попыток). Первые пять 3-очковых Уоллес оформил в первой половине встречи.

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1 комментарий

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Atlichna
Намечается элитный 3&D
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