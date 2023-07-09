Кэйсон Уоллес попал 6 трехочковых и набрал 20 очков в матче Летней лиги против «Далласа»

Десятый номер драфта Кэйсон Уоллес помог «Оклахоме» взять верх над « » (91:80) в матче Летней лиги .

Уоллес отметился 20 очками и двумя перехватами.

За 26:59 на площадке защитник реализовал 7 из 15 с игры, шесть из которых были трехочковыми (10 попыток). Первые пять 3-очковых Уоллес оформил в первой половине встречи.

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