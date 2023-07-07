Кеньон Мартин-младший: «Рокетс» дали мне возможность доказать, что я игрок НБА. «Хьюстон» всегда будет в моем сердце»

« » обменял форварда Кеньона Мартина-младшего в « » на два пика второго раунда.

Мартин благодарен «Рокетс» за предоставленный шанс проявить себя.

«Они дали мне возможность доказать, что я игрок НБА. «Хьюстон» всегда будет занимать место в моем сердце», – сказал баскетболист в эфире подкаста The Iko System.

В прошлом сезоне Мартин в среднем набирал 12,7 очка, 5,5 подбора и 1,5 передачи при 57% с игры и 34% из-за дуги.

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