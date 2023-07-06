Калеб Хоумсли перешел из «Зенита» в «Тофаш»

Теги переходы Зенит чемпионат Турции Тофаш Калеб Хоумсли Баскетбол

Бывший атакующий защитник «Зенита» Калеб Хоумсли (26 лет, 198 см) подписал контракт с турецким «Тофашем».

Американец провел за петербургский клуб сезон-2022/23, набирая в Единой лиге ВТБ 11,5 очка, 2,9 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

Хоумсли покинул «Зенит» после поражения команды от ЦСКА в серии за 3-е место Лиги ВТБ (1-4). Клуб принял решение не продлевать контракт с игроком.

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