Димитрис Прифтис возглавит «Реджо-Эмилию»

Теги чемпионат Италии Реджо-Эмилия Тофаш Димитрис Прифтис Баскетбол

Бывший главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис принял предложение «Реджо-Эмилии» и будет руководить итальянской командой в следующем сезоне, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

54-летний греческий специалист впервые в карьере будет работать в Италии.

После ухода из УНИКСа (2017–2021) Прифтис возглавил греческий «Панатинаикос», но в апреле 2022 года был уволен из-за серии поражений и провального сезона в Евролиге. В сезоне-2022/23 Прифтис руководил турецким «Тофашем».

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