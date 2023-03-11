«Блэйзерс» планируют сохранить Матисса Тайбулла

Теги возможные переходы Портленд НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

Ожидается, что «Портленд» летом сохранит форварда Матисса Тайбулла (26 лет, 196 см) в своем составе.

В июне Тайбулл может стать ограниченно свободным агентом, если «Блэйзерс» сделают ему квалификационное предложение. У клуба будет право повторить любое предложение, которое игрок получит на рынке.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 11 матчах за свою новую команду форвард набирал 7,3 очка, 4,0 подбора, 1,7 передачи, 1,7 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за встречу.

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1 комментарий

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Nightyork97
100% его нужно подписывать. Альтернативы просто нет, это очень сильный игрок в защите.
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