Алекс Дженсен войдет в штаб Джейсона Кидда в «Далласе»
47-летний специалист Алекс Дженсен согласился присоединиться к штабу главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Дженсен провел последние десять лет в тренерском штабе «Юты», в том числе несколько сезонов в качестве главного помощника Куина Снайдера.
В августе 2022 года Дженсен руководил сборной США на чемпионате Америки, где она заняла третье место.
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