Алекс Дженсен войдет в штаб Джейсона Кидда в «Далласе»

47-летний специалист Алекс Дженсен согласился присоединиться к штабу главного тренера « » , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дженсен провел последние десять лет в тренерском штабе «Юты», в том числе несколько сезонов в качестве главного помощника Куина Снайдера.

В августе 2022 года Дженсен руководил сборной США на чемпионате Америки, где она заняла третье место.

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