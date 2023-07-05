«Олимпиакос» сохранит в составе Айзейю Кэнана и Алека Питерса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Айзейя Кэнан Алек Питерс Баскетбол

«Олимпиакос» решил сохранить в составе разыгрывающего Айзейю Кэнана (32 года, 183 см) и форварда Алека Питерса (28 лет, 206 см).

В межсезонье-2022 Кэнан и Питерс подписали контракты по схеме 1+1, греческий клуб воспользуется опциями продления. 

Кэнан в Евролиге-22/23 набирал 6,3 очка, 1,0 подбора и 0,9 передачи за игру. Средние показатели Питерса – 4,6 очка и 2,5 подбора.

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