Павел Лобарев о подписании контракта с «Енисеем»: «Для меня это переход на новый уровень и большой шанс»

Теги Енисей Владимир Петроковский Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Новобранец «Енисея» Павел Лобарев прокомментировал переход в красноярскую команду.

«В первую очередь хочу выразить благодарность Петроковскому и всему тренерскому штабу под началом тренера Арсича за этот шанс и возможность проявить себя и свои лучшие баскетбольные и человеческие качества. Также огромная благодарность моей семье за поддержку и любовь на моем непростом баскетбольном и жизненном пути.

Для меня это переход на новый уровень и большой шанс. Постараюсь как можно быстрее адаптироваться к Лиге ВТБ и принести нашей команде максимальную пользу на паркете и вне него», – заявил Лобарев.

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