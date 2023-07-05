Павел Лобарев о подписании контракта с «Енисеем»: «Для меня это переход на новый уровень и большой шанс»

Новобранец « » Павел Лобарев прокомментировал переход в красноярскую команду.

«В первую очередь хочу выразить благодарность Петроковскому и всему тренерскому штабу под началом тренера Арсича за этот шанс и возможность проявить себя и свои лучшие баскетбольные и человеческие качества. Также огромная благодарность моей семье за поддержку и любовь на моем непростом баскетбольном и жизненном пути.

Для меня это переход на новый уровень и большой шанс. Постараюсь как можно быстрее адаптироваться к Лиге ВТБ и принести нашей команде максимальную пользу на паркете и вне него», – заявил Лобарев.

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