«Жальгирис» ведет переговоры с Брэди Мэнеком

Теги Жальгирис Баскетбол

«Жальгирис» ведет переговоры с американским тяжелым форвардом Брэди Мэнеком (24 года, 206 см), сообщает BasketNews.

Согласно источникам, Мэнек рассчитывает попасть в НБА. Тем не менее, очень вероятно, что «Жальгирис» заключит соглашение со снайпером с опцией перехода в НБА.

Мэнек начинал прошлый сезон в австралийском клубе «Перт». В середине сезона американец присоединился к турецкому «Тофашу». В чемпионате Турции Мэнек набирал 15,4 очка, 5,9 подбора и 1,6 передачи.

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