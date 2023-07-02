«Жальгирис» ведет переговоры с Брэди Мэнеком

«Жальгирис» ведет переговоры с американским тяжелым форвардом Брэди Мэнеком (24 года, 206 см), сообщает BasketNews.

Согласно источникам, Мэнек рассчитывает попасть в НБА. Тем не менее, очень вероятно, что «Жальгирис» заключит соглашение со снайпером с опцией перехода в НБА.

Мэнек начинал прошлый сезон в австралийском клубе «Перт». В середине сезона американец присоединился к турецкому «Тофашу». В чемпионате Турции Мэнек набирал 15,4 очка, 5,9 подбора и 1,6 передачи.