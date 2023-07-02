Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Даллас» примет «Вашингтон» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут 4 матча.
«Атланта» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Даллас» примет«Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Лос-Анджелес
2 июля. 22:00
Даллас – Вашингтон
2 июля. 22:00
Индиана – Чикаго
2 июля. 23:00
Сиэтл – Нью-Йорк
3 июля. 01:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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