Женская НБА. «Лас-Вегас» – «Коннектикут», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»

Теги результаты женская НБА Финикс жен Коннектикут жен Миннесота жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» примет «Коннектикут», «Финикс» сыграет с «Миннесотой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лас-Вегас – Коннектикут

1 июля. 22:00

Финикс – Миннесота

2 июля. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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