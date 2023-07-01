Женская НБА. «Лас-Вегас» – «Коннектикут», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» примет «Коннектикут», «Финикс» сыграет с «Миннесотой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Лас-Вегас – Коннектикут
1 июля. 22:00
Финикс – Миннесота
2 июля. 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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