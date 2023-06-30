Женская НБА. «Атланта» встретится с «Вашингтоном», «Чикаго» примет «Лос-Анджелес»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Атланта» встретится с «Вашингтоном», «Чикаго» примет «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Вашингтон
1 июля. 02:30
Чикаго – Лос-Анджелес
1 июля. 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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