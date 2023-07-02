«Майами» заключил двустороннее соглашение с Джамалом Кэйном

« » заключил двусторонний контракт с форвардом Джамалом Кэйном (23 года, 201 см).

Ранее «Хит» уже заключили двусторонние соглашения с Дрю Смитом и Джамари Буей.

Кэйн принял участие в 18 матчах минувшего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 2,9 подбора.

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