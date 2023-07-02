«Майами» заключил двустороннее соглашение с Джамалом Кэйном

Теги переходы Майами НБА Джамал Кэйн Баскетбол

«Майами» заключил двусторонний контракт с форвардом Джамалом Кэйном (23 года, 201 см).

Ранее «Хит» уже заключили двусторонние соглашения с Дрю Смитом и Джамари Буей.

Кэйн принял участие в 18 матчах минувшего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 2,9 подбора.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrushapumba
Джамал Кейн, Дрю Смит, Джамари Буйе

Звучит как стартовая пятерка финалиста нба-24, которая после сезона прлучит контрактов на 100 млн
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никола Тесла
Новых ноунеймов набрали из ниоткуда, скоро они лигу разрывать начнут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий