«Майами» заключил двустороннее соглашение с Джамалом Кэйном
«Майами» заключил двусторонний контракт с форвардом Джамалом Кэйном (23 года, 201 см).
Ранее «Хит» уже заключили двусторонние соглашения с Дрю Смитом и Джамари Буей.
Кэйн принял участие в 18 матчах минувшего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 2,9 подбора.
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