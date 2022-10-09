«Хит» дали 2-сторонний контракт Джамалу Кэйну

решил сохранить форварда Джамала Кэйна (23 года, 201 см) на предстоящий сезон.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хит» преобразовали негарантированный контракт с игроком в двустороннее соглашение.

Кэйн не был выбран на драфте этого года, но был приглашен в тренировочный лагерь «Майами» и провел за эту команду два предсезонных матча, набирая в среднем 17 очков и 8,5 подбора.

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