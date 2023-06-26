Рожер Гримау – новый главный тренер «Барселоны»
«Барселона» официально объявила о расставании с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.
Новым тренером команды станет Рожер Гримау.
Соглашение со специалистом заключено на 2 года.
44-летний Гримау последние два сезона был тренером юношеской команды «Барса Атлетик».
В качестве игрока Гримау провел 8 сезонов в составе каталонского клуба, став чемпионом Евролиги в 2010 году.
Он трижды ставновился чемпионом Испании (2004, 2009, 2011), трижды победителем Кубка Короля (2007, 2010, 2011) и трижды победителем Суперкубка (2004, 2009, 2010).
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