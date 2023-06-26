Рожер Гримау – новый главный тренер «Барселоны»

« » официально объявила о расставании с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.

Новым тренером команды станет .

Соглашение со специалистом заключено на 2 года.

44-летний Гримау последние два сезона был тренером юношеской команды «Барса Атлетик».

В качестве игрока Гримау провел 8 сезонов в составе каталонского клуба, став чемпионом в 2010 году.

Он трижды ставновился чемпионом Испании (2004, 2009, 2011), трижды победителем Кубка Короля (2007, 2010, 2011) и трижды победителем Суперкубка (2004, 2009, 2010).

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала