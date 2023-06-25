Билли Бэрон перенес операцию на локте

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Билли Бэрон Баскетбол

Защитник «Милана» Билли Бэрон перенес операцию на локте правой руки, передает пресс-служба клуба.

В ближайшие дни игрок начнет программу физиотерапевтического восстановления, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Ожидается, что американский защитник пропустит два месяца полноценных тренировок.

В 30 матчах Евролиги Бэрон набирал в среднем 11,0 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи за игру.

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