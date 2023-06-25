Билли Бэрон перенес операцию на локте
Защитник «Милана» Билли Бэрон перенес операцию на локте правой руки, передает пресс-служба клуба.
В ближайшие дни игрок начнет программу физиотерапевтического восстановления, чтобы подготовиться к следующему сезону.
Ожидается, что американский защитник пропустит два месяца полноценных тренировок.
В 30 матчах Евролиги Бэрон набирал в среднем 11,0 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи за игру.
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