Билли Бэрон перенес операцию на локте

Защитник « » перенес операцию на локте правой руки, передает пресс-служба клуба.

В ближайшие дни игрок начнет программу физиотерапевтического восстановления, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Ожидается, что американский защитник пропустит два месяца полноценных тренировок.

В 30 матчах Евролиги Бэрон набирал в среднем 11,0 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи за игру.

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