Зоран Лукич – о поражении от ЦСКА: «Итоговый счет не отражает то, что происходило на паркете»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» доволен игрой своей команды против ЦСКА (70:89) и считает, что итоговый счет не отражает то, что происходило на площадке.

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Первые три четверти выглядели очень достойно, а в четвертой рассыпались. Соперник обладает широкой ротацией, и с ней мы не справились, не выдержали этот темп. Не могу винить своих ребят.

Конечно, есть некоторые детали, которые необходимо корректировать. Так, в заключительном отрезке у нас было 7-8 открытых бросков, и все не попали. Если забили хотя бы половину, выглядело бы достойнее.

Думаю, итоговый счет не отражает то, что происходило на паркете. Так или иначе, хороший урок для нас», – сказал Лукич.

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