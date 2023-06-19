Виктор Вембаньяма прилетел в Нью-Йорк для участия в драфте НБА
Главный претендент на выбор под первым номером драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма прилетел в США.
Французский центровой приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Баскетболиста встретили многочисленные болельщики.
«Понятия не имею, откуда они знали, на каком самолете я прилечу. Приятно видеть, что можно оказывать такое влияние на людей», – сказал Вембаньяма.
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