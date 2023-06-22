Виктор Вембаньяма: «Сан-Антонио» – синоним победы. Мне повезло»

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма рассказал о том, как относится к своей будущей команде «Сан-Антонио».

«Для меня «Сан-Антонио» – это синоним победы. Мне повезло, что «Сперс» получили первый пик, и я рад перейти в команду, которая имеет такую продолжительную историю побед», – сказал Вемабньяма.

Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать «Сан-Антонио», «Шарлотт» – под вторым, «Портленд» выберет третьим.

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7 комментариев

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Stranfio
Лучшего варианта для Вемби и не было изначально, если бы он уходил в условный Шарлотт, Детройт и даже Хьюстон,то мог не раскрыться. А сейчас, под него скорее всего буду строить команду, у САС много пиков наперед, плюс есть место в платежке и сейчас на рынке свободных агентов можно укомплектовать и команда опять таки на бумаге будет хорошо смотреться, но как будет по итогу посмотрим, но мне кажется что Вемби себя проявит в НБА и еще как.
+6
-1
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Аркадий Байдерин
Уже даже не скрывает
+2
0
+2
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aleksandre
Желаю тебе побить много рекордов вместе с Сперс’
+3
-1
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Ryan T.
Ответ betwriver
Паоло Банкеро.«Орландо Мэджик» (2022). Кейд Каннингем.«Детройт Пистонс» (2021) Энтони Эдвардс.«Миннесота Тимбервулвз» (2020) Зайон Уильямсон. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2019) Деандре Эйтон. «Финикс Санз»(2018) Маркелл Фульц. «Филадельфия» (2017) Бен Симмонс. «Филадельфия» (2016) Карл-Энтони Таунс. «Миннесота Тимбервулвз» (2015) Эндрю Уиггинс. «Кливленд Кавальерс» (2014) Энтони Беннетт. «Кливленд Кавальерс» (2013) Энтони Дэвис. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2012) Кайри Ирвинг. «Кливленд Кавальерс» (2011) Джон Уолл. «Вашингтон Уизардс» (2010) Блэйк Гриффин. «Лос-Анджелес Клипперс» (2009) Деррик Роуз. «Чикаго Буллз» (2008) Грег Оден. «Портленд Трэйл Блейзерс» (2007) -------------------- Разными за последние годы в итоге оказались первые номера драфта ...
"Филадельфия" конечно гении.
+1
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everyday4768
Ответ Ryan T.
"Филадельфия" конечно гении.
Задним умом все крепки
+1
0
+1
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betwriver
Паоло Банкеро.«Орландо Мэджик» (2022).
Кейд Каннингем.«Детройт Пистонс» (2021)
Энтони Эдвардс.«Миннесота Тимбервулвз» (2020)
Зайон Уильямсон. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2019)
Деандре Эйтон. «Финикс Санз»(2018)
Маркелл Фульц. «Филадельфия» (2017)
Бен Симмонс. «Филадельфия» (2016)
Карл-Энтони Таунс. «Миннесота Тимбервулвз» (2015)
Эндрю Уиггинс. «Кливленд Кавальерс» (2014)
Энтони Беннетт. «Кливленд Кавальерс» (2013)
Энтони Дэвис. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2012)
Кайри Ирвинг. «Кливленд Кавальерс» (2011)
Джон Уолл. «Вашингтон Уизардс» (2010)
Блэйк Гриффин. «Лос-Анджелес Клипперс» (2009)
Деррик Роуз. «Чикаго Буллз» (2008)
Грег Оден. «Портленд Трэйл Блейзерс» (2007)
--------------------
Разными за последние годы в итоге оказались первые номера драфта ...
+1
-1
0
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scorp19
Ответ Stranfio
Лучшего варианта для Вемби и не было изначально, если бы он уходил в условный Шарлотт, Детройт и даже Хьюстон,то мог не раскрыться. А сейчас, под него скорее всего буду строить команду, у САС много пиков наперед, плюс есть место в платежке и сейчас на рынке свободных агентов можно укомплектовать и команда опять таки на бумаге будет хорошо смотреться, но как будет по итогу посмотрим, но мне кажется что Вемби себя проявит в НБА и еще как.
Если он реально суперталант, то раскроется в любой организации
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