Виктор Вембаньяма: «Сан-Антонио» – синоним победы. Мне повезло»
Первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма рассказал о том, как относится к своей будущей команде «Сан-Антонио».
«Для меня «Сан-Антонио» – это синоним победы. Мне повезло, что «Сперс» получили первый пик, и я рад перейти в команду, которая имеет такую продолжительную историю побед», – сказал Вемабньяма.
Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать «Сан-Антонио», «Шарлотт» – под вторым, «Портленд» выберет третьим.
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Энтони Эдвардс.«Миннесота Тимбервулвз» (2020)
Зайон Уильямсон. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2019)
Деандре Эйтон. «Финикс Санз»(2018)
Маркелл Фульц. «Филадельфия» (2017)
Бен Симмонс. «Филадельфия» (2016)
Карл-Энтони Таунс. «Миннесота Тимбервулвз» (2015)
Эндрю Уиггинс. «Кливленд Кавальерс» (2014)
Энтони Беннетт. «Кливленд Кавальерс» (2013)
Энтони Дэвис. «Нью-Орлеан Пеликанс» (2012)
Кайри Ирвинг. «Кливленд Кавальерс» (2011)
Джон Уолл. «Вашингтон Уизардс» (2010)
Блэйк Гриффин. «Лос-Анджелес Клипперс» (2009)
Деррик Роуз. «Чикаго Буллз» (2008)
Грег Оден. «Портленд Трэйл Блейзерс» (2007)
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Разными за последние годы в итоге оказались первые номера драфта ...