Виктор Вембаньяма: «Сан-Антонио» – синоним победы. Мне повезло»

Первый номер драфта НБА 2023 рассказал о том, как относится к своей будущей команде « ».

«Для меня «Сан-Антонио» – это синоним победы. Мне повезло, что «Сперс» получили первый пик, и я рад перейти в команду, которая имеет такую продолжительную историю побед», – сказал Вемабньяма.

Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать «Сан-Антонио», «Шарлотт» – под вторым, «Портленд» выберет третьим.

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