Виктор Вембаньяма о том, что ему надо набрать вес: «Лучше скажите остальным, чтобы они похудели»

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма дал интервью Good Morning America.

Французский центровой ответил критикам, которые считают, что он физически не готов к НБА.

«Они не знают моей трудовой этики. Знаю, как я и мое окружение подходит к тренировочному процессу. У меня никогда не было никаких сомнений. Почему [мне надо набрать вес]? Зачем?

Лучше скажите остальным, чтобы они похудели», – сказал Вембаньяма.

Центровой весит 109 кг при росте 221 см.

Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать «Сан-Антонио».

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3 комментария

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Naduvnoy
На картинке он конечно не выглядит на 109, там максимум 95.
Если же его вес и правда 109 - ему не очень сильно надо набирать, типа 115 будет вполне норм.
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Второй эксперт
Может просто обратиться к Зиону Уильямсону. Он эксперт не только в питании.
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DevilBrO
Лига сейчас не в той стадии где надо быть шкафом как Шак, чтобы вообще в краску проходить. Набор веса для него нужен больше в маркетинговом плане, чем в игровом, как и Йокичу супер атлетичный вид
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