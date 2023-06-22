Виктор Вембаньяма о том, что ему надо набрать вес: «Лучше скажите остальным, чтобы они похудели»
Первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма дал интервью Good Morning America.
Французский центровой ответил критикам, которые считают, что он физически не готов к НБА.
«Они не знают моей трудовой этики. Знаю, как я и мое окружение подходит к тренировочному процессу. У меня никогда не было никаких сомнений. Почему [мне надо набрать вес]? Зачем?
Лучше скажите остальным, чтобы они похудели», – сказал Вембаньяма.
Центровой весит 109 кг при росте 221 см.
Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать «Сан-Антонио».
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Если же его вес и правда 109 - ему не очень сильно надо набирать, типа 115 будет вполне норм.