Виктор Вембаньяма о том, что ему надо набрать вес: «Лучше скажите остальным, чтобы они похудели»

Первый номер драфта НБА 2023 дал интервью Good Morning America.

Французский центровой ответил критикам, которые считают, что он физически не готов к НБА.

«Они не знают моей трудовой этики. Знаю, как я и мое окружение подходит к тренировочному процессу. У меня никогда не было никаких сомнений. Почему [мне надо набрать вес]? Зачем?

Лучше скажите остальным, чтобы они похудели», – сказал Вембаньяма.

Центровой весит 109 кг при росте 221 см.

Драфт НБА состоится в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени. Под первым номером будет выбирать « ».

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