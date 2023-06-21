Егор Сычков: «Хочу закрепиться в составе «Локо» и приносить команде максимальную пользу»

Форвард « ива-Кубань» поделился ожиданиями от выступления за команду после продления контракта.

«Очень рад, что получилось остаться в «Локо» еще, как минимум, на сезон. Я в клубе с 2013 года, получается, что прошел все этапы и стадии – начиная с молодежных команд, когда мы играли первенство России по своему году, потом ДЮБЛ, молодежная лиги ВТБ, успел поиграть в Суперлиге 2 и Суперлиге 1, подключался к матчам основной команды – а теперь подписал полноценный контракт. Очень рад этому!

Теперь хочу закрепиться в составе, приносить команде максимальную пользу как на площадке, так и за ее пределами.

Сбор национальной команды? Меня в сборную вызывали уже не в первый раз, и я был очень рад поехать поработать под руководством Зорана Лукича. Считаю, что провел этот сбор с очень большой пользой для себя.

Прямо сейчас я отдыхаю. Но только в физическом плане, в моральном не получается – экзамены и диплом не отпускают. У меня заканчивается учеба в Кубанском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Госэкзамен уже сдал на «четверку», 26 июня буду защищать выпускную квалификационную работу. Потом немного отдохну – и начну индивидуально готовиться к новому сезону», – рассказал Сычков.

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