Виктор Мелешенко стал спортивным директором «Локомотива-Кубань»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Виктора Мелешенко на пост спортивного директора.

Мелешенко работает в структуре краснодарского клуба с 2011 года. Последнее время 36-летний специалист занимал должность координатора спортивных проектов клуба. Теперь он возглавляет спортивный отдел «Локо».

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ стал серебряным призером турнира, уступив в финальной серии плей-офф УНИКСу (1-4).

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий