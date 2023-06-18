Виктор Мелешенко стал спортивным директором «Локомотива-Кубань»
«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Виктора Мелешенко на пост спортивного директора.
Мелешенко работает в структуре краснодарского клуба с 2011 года. Последнее время 36-летний специалист занимал должность координатора спортивных проектов клуба. Теперь он возглавляет спортивный отдел «Локо».
«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ стал серебряным призером турнира, уступив в финальной серии плей-офф УНИКСу (1-4).
Комментарии