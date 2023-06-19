Алексей Бабушкин перешел из «Енисея» в «Нижний Новгород»

Теги Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Алексей Бабушкин Баскетбол

Форвард «Енисея» Алексей Бабушкин (29 лет, 197 см) перешел в «Нижний Новгород».

Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Бабушкин набирал в среднем 2,8 очка и 1,4 подбора.

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