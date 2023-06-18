Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Вашингтон» встретится с «Чикаго» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут 5 матчей.
«Нью-Йорк» примет «Финикс», «Вашингтон» встретится с «Чикаго».
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Финикс
18 июня. 19.00
Вашингтон – Чикаго
18 июня. 22.00
Индиана – Атланта
18 июня. 23.00
Лос-Анджелес – Коннектикут
19 июня. 2.30
Лас-Вегас – Миннесота
19 июня. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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