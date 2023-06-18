Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Вашингтон» встретится с «Чикаго» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Атланта жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут 5 матчей.

«Нью-Йорк» примет «Финикс», «Вашингтон» встретится с «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Финикс

18 июня. 19.00

ВашингтонЧикаго

18 июня. 22.00

Индиана – Атланта

18 июня. 23.00

Лос-Анджелес – Коннектикут

19 июня. 2.30

Лас-Вегас – Миннесота

19 июня. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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