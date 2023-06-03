Кайл Уимс, как ожидается, покинет «Виртус» после 4 сезонов в команде

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Кайл Уимс Дертона Баскетбол

Форвард Кайл Уимс (33 года, 198 см), как ожидается, покинет итальянский «Виртус» после 4 сезонов в команде.

У Уимса истекающий контракт. Баскетболист может остаться в Италии, так как к нему проявляет интерес местная «Дертона».

В сезоне-22/23 Уимс принял участие в 29 матчах Евролиги, набирая в среднем 6,2 очка, 2,8 подбора и 1,0 передачу за игру.

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