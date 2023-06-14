Док Риверс о Джоэле Эмбииде: «В первую очередь, он должен быть здоров»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс в подкасте Билла Симмонса рассказал, что центровой Джоэл Эмбиид должен сделать, чтобы подняться на следующий уровень и помочь команде выиграть чемпионат.

«В первую очередь, он должен быть здоров. В этом плей-офф он не был на 100 процентов здоров. Если посмотрите на его показатели в плей-офф за последние три года по сравнению с показателями в регулярном чемпионате, они не очень хорошие. Но во многом это из-за травм. В первом сезоне со мной он повредил колено. В следующем сезоне он получил удар по лицу и порвал связки на руке, в этом сезоне у него была травма колена. Так что здоровье важнее всего.

Во-вторых, в плей-офф он должен делать своих партнеров по команде лучше. Он способен на это. Он просто должен делать это на постоянной основе. Не только на площадке, но и за ее пределами. Просто будь рядом с парнями, проводи время с ними и давай им знать, что ты любишь их, потому что они любят тебя», – сказал Риверс.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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5 комментариев

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За Валенсию с 1999
За Имбидом теперь всю карьеру будет тянуться клеймо нытика
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Левая рука Хардена
что должен делать Док в качестве тренера, он тактично умолчал.
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mqh9pzrxgf
Дело не только в травме) в регулярке защита не сильно напрягается
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Сергей Пузанков
Ответ Swhat
Почему теперь ? Уже давно
Потому что он всю карьеру ныл, и на это было всем пофиг. Но только теперь он наконец наныл, и вот это уже ему не забудут.
+1
0
+1
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Swhat
Ответ За Валенсию с 1999
За Имбидом теперь всю карьеру будет тянуться клеймо нытика
Почему теперь ? Уже давно
0
0
0
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