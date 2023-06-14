Док Риверс о Джоэле Эмбииде: «В первую очередь, он должен быть здоров»

Бывший главный тренер «Филадельфии» в подкасте Билла Симмонса рассказал, что центровой должен сделать, чтобы подняться на следующий уровень и помочь команде выиграть чемпионат.

«В первую очередь, он должен быть здоров. В этом плей-офф он не был на 100 процентов здоров. Если посмотрите на его показатели в плей-офф за последние три года по сравнению с показателями в регулярном чемпионате, они не очень хорошие. Но во многом это из-за травм. В первом сезоне со мной он повредил колено. В следующем сезоне он получил удар по лицу и порвал связки на руке, в этом сезоне у него была травма колена. Так что здоровье важнее всего.

Во-вторых, в плей-офф он должен делать своих партнеров по команде лучше. Он способен на это. Он просто должен делать это на постоянной основе. Не только на площадке, но и за ее пределами. Просто будь рядом с парнями, проводи время с ними и давай им знать, что ты любишь их, потому что они любят тебя», – сказал Риверс.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2