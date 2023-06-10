Филипп Гафуров: «Хочу попробовать сменить игровую позицию и начать предсезонку как третий номер»

Тяжелый форвард сборной России и ЦСКА Филипп Гафуров в интервью «Свободному агенту» рассказал, что перед следующим сезоном хочет попробовать сменить игровую позицию.

— Как ты оцениваешь прошедший клубный сезон?

— Если честно, то не очень. В начале регулярки получал игровую практику в «Самаре», но в силу ряда обстоятельств вернулся в ЦСКА. В команду, которая уже укомплектована, тяжело переходить по ходу сезона. Тем более речь про ЦСКА, где на каждой позиции есть по несколько равноценных игроков. Поэтому было сложно рассчитывать на игровые минуты. Получал практику на тренировках с основой и в матчах Суперлиги. Не переживал по этому поводу, понимая, что это определенный этап, который надо пройти.

— Уйти из «Самары» — это твое личное решение?

— Обстоятельства так сложились, больше добавить нечего.

— Какие планы на лето?

— 11 июня заканчивается сбор с национальной командой. Какое-то время отдохну от баскетбола, побуду со своими близкими, и начну работать индивидуально. Для меня важен тренажерный зал, понятное дело. Что касается игровых аспектов, хочу попробовать сменить игровую позицию. И начать предсезонку уже как третий номер.

— Ого. Легкий форвард с ростом 212 см. Тебе это рекомендовал Эмил Райкович?

— Нет, сам к этому пришел. Люблю использовать свои габариты именно как третий номер.

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