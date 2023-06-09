Женская НБА. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» – «Чикаго»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут 5 матчей.
«Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» – «Чикаго».
Регулярный чемпионат
Атланта – Нью-Йорк
10 июня. 2.30
Даллас – Финикс
10 июня. 3.00
Миннесота – Индиана
10 июня. 3.00
Лос-Анджелес – Чикаго
10 июня. 5.00
Сиэтл – Вашингтон
10 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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