Женская НБА. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» – «Чикаго»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут 5 матчей.

«Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» – «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаНью-Йорк

10 июня. 2.30

Даллас – Финикс

10 июня. 3.00

Миннесота – Индиана

10 июня. 3.00

Лос-Анджелес – Чикаго

10 июня. 5.00

Сиэтл – Вашингтон

10 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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