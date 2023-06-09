Рэпер Lil Wayne изменил свое мнение о Луке Дончиче. В прошлом году он назвал словенца «проституткой»
Рэпер Lil Wayne изменил свое мнение о звездном игроке «Далласа» Луке Дончиче.
Дончич и его одноклубники в четвертом матче серии с «Санз» в плей-офф-2022 спровоцировали удаление Криса Пола с перебором фолов. После 4-го замечания, которое плеймейкер получил в борьбе со словенцем, Lil Wayne высказал свое мнение о нем.
«Лука – проститутка», – написал музыкант в соцсетях.
Сейчас Lil Wayne взял свои слова назад.
«Нет, чувак. Лука крутой ублюдок. Когда я писал тот пост, он касался его нытья, но он перестал этим заниматься. Он поработал над этим», – заявил Lil Wayne.
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