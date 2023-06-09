Рэпер Lil Wayne изменил свое мнение о Луке Дончиче. В прошлом году он назвал словенца «проституткой»

Теги светская хроника Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Рэпер Lil Wayne изменил свое мнение о звездном игроке «Далласа» Луке Дончиче.

Дончич и его одноклубники в четвертом матче серии с «Санз» в плей-офф-2022 спровоцировали удаление Криса Пола с перебором фолов. После 4-го замечания, которое плеймейкер получил в борьбе со словенцем, Lil Wayne высказал свое мнение о нем.

«Лука – проститутка», – написал музыкант в соцсетях.

Сейчас Lil Wayne взял свои слова назад.

«Нет, чувак. Лука крутой ублюдок. Когда я писал тот пост, он касался его нытья, но он перестал этим заниматься. Он поработал над этим», – заявил Lil Wayne.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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7 комментариев

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andrushapumba
Я прям чувствую приближение межсезонья
+3
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Mohnatiy
"Рэпер назвал Дончича проституткой и ублюдком" - учитесь заголовки писать ☝🏻
+1
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mold-cel
спортс, это надо было на главную вынести с фото рэпера и текстом о его творчестве
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Tim Timson
повысил с проститутки до ублюдка).. и кстати разве Лука переставал ныть? он же на новый уровень в этом вышел вообще)
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Павел Смирнов
Рэпер Lil Wayne изменил свое мнение о Луке Дончиче. В прошлом году он назвал словенца «проституткой». В этом году - ублюдком.
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Archer_Great
Ответ andrushapumba
Я прям чувствую приближение межсезонья
оно уже тут. это матчи финальной серии чуток разбавляют контент, а в остальном новости уже давно перешли на формат межсезонья. одни только статьи про похождения Зайона чего стоят))
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Dimash Balatayev
Ответ Mohnatiy
"Рэпер назвал Дончича проституткой и ублюдком" - учитесь заголовки писать ☝🏻
)))
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