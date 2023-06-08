Джамал Мюррэй: «Финал НБА заставляет тебя переживать – ты становишься живым и наслаждаешься происходящим»

Разыгрывающий «Денвера» отметился 30-очковым трипл-даблом в 3-й игре против « » (109:94, 2-1).

Мюррэй ответил, как на него влияет ответственность финала НБА.

«Ты будешь волноваться в любом случае. Такие моменты заставляют тебя переживать – ты становишься живым и наслаждаешься происходящим. Это прекрасное чувство.

Так что сейчас я расслаблюсь, немного приду в себя, а затем снова сосредоточусь на новой игре. Это моя работа, которой я посветил всю свою жизнь, то, чего я всегда хотел добиться», – сказал защитник на послематчевой пресс-конференции.

Мюррэй набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

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